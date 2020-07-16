Sudan'da geçiş hükûmetinin reformları duyuruldu: Ayrımcılığın sonlandırılmasında ilk adım

Sudan'da geçiş hükûmeti din değiştirmeyi suç olmaktan çıkaran, kadın sünnetini yasaklayan ve kadınların seyahat etmek için izin almasını öngören zorunluluğu bitiren adımları içeren reformlar açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sudan'da hak savunucuları, geçiş hükûmetinin reformlarını 30 yıllık Ömer el Beşir hükûmetinin ardından kadınların karşılaştığı ayrımcılığın sonlandırılmasında ilk adım olarak gördüklerini açıkladılar.

İşkence karşıtı Redress örgütü ve Sudan merkezli Afrika Adalet ve Barış Çalışmaları Merkezi yeni adımların "Sudan'ı kadınlara ve azınlıklara yönelik sistematik şiddeti sonlandırmaya yaklaştırdığını" belirtti.

Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari, geçen hafta yaptığı açıklamada ölüm cezasına çarptırılan din değiştirmenin bir suç olmaktan çıkacağını ve Müslüman olmayanların özel alanda içki tüketmesine izin verileceğini söyledi.

Geçen yıl ülkede başlayan protestoların ardından askeri darbe ile görevden alınan Ömer el-Beşir, milyonlarca doları usulsüzce kişisel hesabına aktardığı gerekçesiyle hapse atılmıştı.