Sudan'da demokrasi yanlısı eylemler devam ederken Başbakan Hamdok istifa etti

T24 Dış Haberler

Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok, askeri darbe sonrası meydana gelen protestolar ve yaşanan siyasi açmazın ardından istifa kararı aldı.

Eski bir Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Hamdok, ekimdeki askeri darbe ile devrildikten sonra kasım ayında ordu ile varılan bir anlaşma ile tekrar başbakanlık görevine getirilmişti. Hamdok'u tekrar iktidara getiren anlaşma, demokrasi yanlısı protestocuların taleplerini pek de dikkate almıyordu.

Kameralar karşısına çıkıp bir konuşma yapan Hamdok, "ulusal bir sözleşme" imzalanması için ve sonu demokrasi olacak bir yol haritası çizilmesi için çağrıda bulundu.

"Sorumluluklarımı geri verme ve başbakanlıktan istifa etme kararı aldım" diyen Hamdok, görevi bırakmasının başka bir kişiye ülkeyi "sivil ve demokratik" düzene götürmeye çalışma fırsatı vereceğini söyledi.

Hamdok, ekimdeki askeri darbeden bu yana devam eden siyasi açmazın büyük bir krize dönüşebileceğini ve bunun ülkenin zaten zor durumdaki ekonomisine daha çok zarar verebileceğini ifade etti.

Sudan'da İslamcı otokrat Ömer el Beşir'in 2019'un nisan ayında önce halkın ayaklanması sonra da ordunun müdahalesiyle devrilmesinin ardından ülkeyi demokratik sisteme geçirmeyi hedefleyen bir güç paylaşımlı hükümet kurulmuştu.

Sudan'da pazar günü güvenlik güçleri yine protestoculara sert bir şekilde müdahale etti ve bir doktor grubuna göre iki kişiyi öldürdü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre darbeden bu yana 50'den fazla protestocu öldürüldü.