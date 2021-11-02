Sudan'da darbenin ardından bankalar grevde; halk nakit para bulmakta zorlanıyor

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Sudan'da askeri darbenin sivil yönetimi devirmesinin ardından bankaların başlattığı grev sürüyor. Ülkede ciddi anlamda nakit sıkıntısı yaşanmaya başladığı belirtildi

Başkent Hartum'da Ulusal İşçi Bankası'nda çalışan İbrahim Abdülrahim, bankacıların yaklaşık yüzde 90'ının sivil itaatsizlik eylemine katıldığını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Abdülrahim, ''Bankacıların greve gitmesinin ekonomiyi dağıtacağını biliyorduk. Bankalar, ekonominin sırtını dayadığı kayadır'' dedi.

Sudan Bankacılar Birliği, 'devrimsel' olarak nitelendirdiği kampanya kapsamında salı ve perşembe günü bankların önünde eylemler düzenleneceğini belirtti.

Sudan'da altyapı ve ATM yokluğu nedeniyle birçok kişi yoğun olarak alışverişlerini nakit para ile yapıyor.

Birçok kişi, banka hesaplarında para olsa bile ATM'lerde para olmadığını, bu sebeple nakit para çekemediklerini ifade etti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk daha sonra serbest bırakılmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.