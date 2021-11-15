Sudan'da darbe karşıtı protestoların ardından Al Jazeera büro şefi gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Askerin sivil yönetimi devirdiği Sudan'da meydana gelen büyük protestolardan bir gün sonra Al Jazeera'nın Hartum büro şefi, evine yapılan baskınla tutuklandı.

Katar merkezli medya kurumu yaptığı açıklamada büro şefi El Musalmi El Kabbashi'nin tutuklanmasının ardından çalışanlarının güvenliğinden Sudan ordusunun sorumlu olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Al Jazeera, ordunun menfur hamlelerini kınıyor, yetkililere El Kabbashi'nin hemen serbest bırakılması ve gazetecilere müdahale edilmemesi için çağrıda bulunuyor" denildi.

Cumartesi günü güvenlik güçleri, başkent Hartum ve diğer şehirlerde meydana gelen protestoları dağıtmak için biber gazı ve gerçek mermi kullandı. Sudanlı Doktorlar Merkez Komutası, cumartesi günü 13 yaşındaki bir kızın kafasından vurularak öldürüldüğü; gün boyunca protestolarda toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 200'den fazla kişi yaralandı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.