Sudan'da darbe karşıtı protestolarda beş kişi hayatını kaybetti

Sudan'da darbe karşıtı protestocuların düzenlediği protestoda beş kişi hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, darbeye karşı düzenlenen protestoda dört kişinin vurularak, bir kişinin de biber gazıyla boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'da on binlerce insan darbe karşısında sokaklara çıktı. Polis, protestoculara şiddet uygulandığını inkar etse de eylemlerin başından bu yana şiddet kaynaklı ölümler yaşanıyor.

Devlet televizyonu, 39 polisin protestolarda yaralandığını söyledi.

Sudan Ordu Komutanı Burhan, 11 Kasım'da yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.