Sudan'da bir kez daha darbe iddiası: "Başbakan ve bazı kabine üyeleri asker tarafından gözaltına alındı"

T24 Dış Haberler

Sudan'da ordunun Başbakan Abdullah Hamduk'u ev hapsine koyduğu ve sivil liderlerin bazılarını gözaltına aldığı belirtildi.

Dubai merkezli Al-Hadath televizyonu, tutuklamaların pazartesi günü "şafak saatlerinden önce" geldiğini ifade etti.

İsmi paylaşılmayan kaynaklara göre askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında Endüstri Bakanı İbrahim el-Şeyh, Bilgilendirme Bakanı Hamza Balül ve Başbakan'ın Medya Danışmanı Faysal Muhammed Salih bulunuyor.

İfadelerin doğruluğu ve ordu tarafından yapılıp yapılmadığı henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Sudan'ın insan hakları grupları, ülkede yaşananları "askeri darbe" olarak nitelendirdi.

Görgü tanıkları, başkent Hartum'da internetin çalışmadığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sinirli kalabalıkların sokaklarda lastik yaktığı görüldü.

2019'da Ömer el-Beşir'in yine bir askeri darbeyle devrilmesinin ardından ordu ve sivil geçiş hükümeti gücü paylaşıyordu. Bölgedeki gazeteciler, son zamanlarda iki taraf arasındaki gerilimin arttığını aktarıyordu. Eylül ayında Beşir destekçileri bir darbe girişiminde bulunmuş, ancak durdurulmuştu.