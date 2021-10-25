Sudan'da darbe girişimi

Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi. Geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un da ev hapsine alındığı belirtildi. Hamduk'un yakınları Reuters'e askeri birliklerin Hamduk'un basın danışmanının evine sabah saatlerinde baskın düzenlediğini ve Hamduk'u burada gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (FFC) yöneticilerin de bulunduğu kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Sudan'da yönetimin sivil üyeleri ile çok sayıda bakanın tutuklanmasının arkasında "ortak askeri güçler" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Geçici egemen konseyin sivil üyeleri ile geçiş hükümetinden bazı bakanlar ortak askeri güçler tarafından tutuklandı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklanarak bilinmeyen bir yere nakledildiği bildirildi.

Darbe girişimi sonrası sokaklarda protestoların başlaması üzerine ülkede internetin kesildiği haber verildi.

ABD ve AB'den açıklama

Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ABD'nin Sudan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Feltman, Twitter'den yaptığı açıklamada, darbe girişiminin Sudan'ın anayasal bildirgesine zarar vereceği ve ABD'nin ülkeye yaptığı yardımları riske atacağı uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Sudan'daki gelişmeleri "son derece büyük bir endişe ile" izlediklerini belirterek "AB tüm tarafları ve bölgedeki partnerleri, geçiş sürecini yeniden yoluna koymaya çağırmaktadır" dedi.