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Dünya

SUDAN BM MİSYONUNU İSTEMİYOR NEW YORK (A.A)

01 Haziran 2011 11:48

-SUDAN BM MİSYONUNU İSTEMİYOR NEW YORK (A.A) - 01.06.2011 - Sudan, 9 Temmuzdan sonra ülkede BM misyonunun sona ermesi talebini yazılı halde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a iletti. BM barış gücü operasyonlarının şefi Alain Le Roy, Sudan Dışişleri Bakanı imzalı belgenin dün Ban'a iletildiğini aktardı.   Le Roy, BM Güvenlik Konseyinin 15 üyesine yaptığı açıklamada, ''Mektupta açıkça Sudanlıların 9 Temmuzdan sonra BM barış misyonunu istemediği yazılı'' dedi ve Konseyin bu taleple ilgili karar vermesi gerektiğini belirtti. Le Roy, Konseye 9 Temmuzdan itibaren 3 aylığına barış misyonunun süresinin uzatılmasını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi. Yaklaşık 10 bin Mavi Bereli ile bin kadar sivil personel, Müslüman Kuzey ile çoğunluğu Hıristiyan olan Güney arasındaki iç savaşa son veren barış anlaşmasını desteklemek amacıyla 2005'te Sudan'a konuşlandırılmıştı.

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