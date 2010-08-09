-SUDAN BBC RADYOSUNUN YAYININI DURDURDU HARTUM (A.A) - 09.08.2010 - Sudan hükümeti, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülkenin kuzeyindeki Arapça radyo servisini durdurdu. Hükümet, BBC'nin anlaşma koşullarını ihlal ettiğini bildirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, BBC çalışanlarının, canlı yayın yapabilmek için uydu aletlerini ülkeye yasa dışı sokarak, hükümetten onay almadan ülkenin güneyinde yayına başladığı belirtildi. Bu durumun, Sudan hükümetiyle BBC arasında 1999'da yapılan anlaşmayı ihlal anlamına geldiği, hükümetin, kararını ilerde tekrar değerlendirebileceği ifade edildi. BBC Arapça radyosunun bugünden itibaren ülkenin kuzeyinde yayın yapamayacağı kaydedildi. Sudan, 1999'da yapılan anlaşmayla BBC'ye ülkenin kuzeyindeki Hartum, Port Sudan, Medeni ve El Ubeyd kentlerinde yayın yapma izni vermişti. Haberle ilgili olarak BBC'den henüz yorum gelmedi.