T24 LogoT24 Logo
Dünya

SUDAN BBC RADYOSUNUN YAYININI DURDURDU HARTUM (A.A) 

09 Ağustos 2010 16:31

-SUDAN BBC RADYOSUNUN YAYININI DURDURDU HARTUM (A.A) - 09.08.2010 - Sudan hükümeti, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülkenin kuzeyindeki Arapça radyo servisini durdurdu. Hükümet, BBC'nin anlaşma koşullarını ihlal ettiğini bildirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, BBC çalışanlarının, canlı yayın yapabilmek için uydu aletlerini ülkeye yasa dışı sokarak, hükümetten onay almadan ülkenin güneyinde yayına başladığı belirtildi. Bu durumun, Sudan hükümetiyle BBC arasında 1999'da yapılan anlaşmayı ihlal anlamına geldiği, hükümetin, kararını ilerde tekrar değerlendirebileceği ifade edildi. BBC Arapça radyosunun bugünden itibaren ülkenin kuzeyinde yayın yapamayacağı kaydedildi. Sudan, 1999'da yapılan anlaşmayla BBC'ye ülkenin kuzeyindeki Hartum, Port Sudan, Medeni ve El Ubeyd kentlerinde yayın yapma izni vermişti. Haberle ilgili olarak BBC'den henüz yorum gelmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24