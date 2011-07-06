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Dünya

Sudan açıklarında göçmen faciası: 197 ölü

Suudi Arabistan’a gitmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne Sudan açıklarında battı, 197 kişi öldü.

06 Temmuz 2011 03:00

T24- Suudi Arabistan’a gitmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne Sudan açıklarında battı, 197 kişi öldü.

 



Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenlerin Akdeniz’de yaşadığı trajedinin bir benzeri bu kez Kızıldeniz’de yaşandı.

Sudan’ın resmi yayın organı, Suudi Arabistan'a göçmen taşıyan bir teknenin çıkan yangın nedeniyle Sudan açıklarında battığını duyurdu. Teknede bulunan 193 kişinin öldüğü, sadece 3 kişinin kurtulmayı başardığı belirtildi.

Göçmenlerin çoğunun Çad, Somali ve Eritre’den olduğu açıklandı.


Kızıldeniz, Körfez ülkelerine göçün güzergahı


Kızıldeniz'in Suudi Arabistan ve Yemen'e kaçak göçmen taşımada sık kullanılan bir güzergah olduğu biliniyor. Her yıl binlerce göçme Kızıldeniz üzerinden tehlikeli bir yolculuğu göze alarak Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Geçen ay, Libya'daki çatışmalardan kaçan 859 göçmeni taşıyan bir teknenin Tunus açıklarında alabora olması sonucu 150 kişi boğulmuştu.

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