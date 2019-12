-SUDAN 9 TEMMUZDA RESMEN İKİYE AYRILIYOR HARTUM/JUBA (A.A) - 03.07.2011 - Afrika'nın sorunlu ülkesi Sudan, 9 temmuzda resmen ikiye ayrılıyor. Ülkenin güneyinde yapılan referandumda bölge halkının ezici çoğunluğunun kuzeyden ayrılma fikrine destek vermesinin ardından, güneyin anayasa taslağına göre 9 Temmuz 2011'de güney, kuzeyden bağımsız bir ülke olacak. Kuzey ile güney arasında sınır sorunları nedeniyle zaman zaman çıkan çatışmalara, tarafların ekonominin can damarı petrol sanayini nasıl yönetecekleri ve borçların nasıl paylaşılacağı gibi sorunlara rağmen, 9 temmuzda güney resmen bağımsızlığını ilan etmiş olacak. Reuters haber ajansının derlediği verilere göre Sudan'daki yeni durum şöyle olacak: Güney Sudan: ------------ Resmi adı: Güney Sudan Cumhuriyeti Başkent: Juba Devlet Başkanı: Salva Kiir Nüfus: 8,26 milyon Yüzölçümü: 640 bin kilometrekare Din: Çoğu Hristiyan ve geleneksel inançlar Ekonomi: 2010 rakamlarına göre Güney Sudan gelirinin yüzde 98'ini petrolden elde ediyor. Petrol gelirine rağmen Güney Sudanlıların yüzde 90'ı fakirlik sınırının altında, günde yarım dolarla geçiniyor. Güney Sudan dünyanın en yüksek çocuk ölümü oranına, en düşük eğitim göstergelerine sahip. Her 10 çocuktan biri bir yaşına gelmeden hayatını kaybediyor, kız çocuklarının ilkokulu bitirme oranı yüzde 1'in altında. Sudan: (Kuzey) -------------- Başkent: Hartum Devlet Başkanı: Ömer Hasan El Beşir Nüfus: 31 milyon Yüzölçümü: 1 milyon 860 bin kilometrekare Din: Çoğunluğu Müslüman Ekonomi: Yurtiçi gelirlerinin yüzde 50'inden fazlasını, ihracat gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını petrol geliri oluşturuyor. Diğer gelir kalemlerini ise pamuk, susam, canlı hayvan ve deri ihracatı oluşturuyor. Gayrisafi Milli Hasıla 2010 rakamlarına göre 68,44 milyar dolar. Kişi başına milli gelir 2300 dolar. Büyüme hızı yüzde 5,1. Not: Kuzey için verilen rakamlar, güneyi de kapsamaktadır.