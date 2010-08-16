-SUDAN 5 BM VE KIZILHAÇ GÖREVLİSİNİ SINIRDIŞI ETTİ HARTUM (A.A) - 16.08.2010 - Sudan'ın, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde görev yapan 5 BM ve Kızılhaç görevlisini sınırdışı ettiği bildirildi. BM barış gücü UNAMID'in başkanı Abdullah El Fadıl, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Batı Darfur'daki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) başkanlarının yanı sıra UNAMID'in Zalengey'deki başkanından ülkeyi terk etmelerinin istendiğini" söyledi. Abdullah El Fadıl, hükümetin kendisini ayrıca, bölgede görev yapan 2 Uluslarası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilisinden de ülkeden ayrılmalarının istendiği konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Fadıl, yetkililerin, bu kişilerin ülkeyi terk etmelerini istemelerinin nedeninin belli olmadığını, sadece "görevlerinin ötesinde" bir takım hatalar yaptıklarını söylemekle yetindiklerini kaydetti. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 7 Ağustosta kuzey, güney ve batı Darfur'daki yöneticilere, Sudan'ın otoritesine saygı göstermeyen tüm yabancı uyrukluları sınırdışı edebileceklerini söylemişti.