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Dünya

SUDAKİ RADYASYON SINIRI AŞTI OSAKA (A.A)

23 Mart 2011 10:46

-SUDAKİ RADYASYON SINIRI AŞTI OSAKA (A.A) - 23.03.2011 - Tokyo'nun şebeke suyundaki radyoaktif iyot oranının bebekler için kabul edilebilir yasal sınırın iki katını aştığı bildirildi. Tokyo'daki hükümet yetkilileri, şebeke suyundan alınan numunelerdeki iyot miktarının 210 bekerel olarak ölçüldüğünü, bebekler için kabul edilebilir yasal sınırınsa 100 bekerel olduğunu belirtti. Yetkililer, bebeklere şebeke suyunun verilmemesini veya biberonlarını hazırlamak için bu suyun kullanılmamasını tavsiye etti.

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