-Sudaki kara iptal ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, su tarifleri tespitinde, yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranının esas alınacağına ilişkin Kanun hükmünü iptal etti. Ankara 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''... yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır'' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, ''Su tarifelerinin tespitinde yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır'' düzenlemesindeki, ''... yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde...'' ibaresini iptal etti. Heyet, düzenlemenin, ''...bir kar oranı esas alınır'' bölümünün iptal istemini ise reddetti.