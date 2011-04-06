Suda limitlerin 7.5 milyon katı radyasyon

T24 - Fukuşima nükleer santrali çevresindeki deniz suyunda limitlerin 7.5 milyon katı radyasyon ölçüldü. Son ölçümlerden sonra ülkedeki sebze ve balıklarda artık insan sağlığının el verdiği en yüksek radyasyon miktarı ölçü kabul edilecek.

Dünyanın en şiddetli 5’inci depremiyle sarsılan Japonya'da, deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kriz kaygı kaynağı olmaya devam ediyor.

Kaygıları arttıran son gelişme santralin çevresindeki deniz suyundan geldi. Yapılan tahlillerde deniz suyunda kabul edilebilir miktarın 7,5 milyon katı radyasyon belirlendi. Bu gelişmenin ardından hükümet sözcüsü Yukio Edano sebze ve balıkta, insan sağlığının el verdiği en yüksek radyasyon miktarını ölçü kabul edeceklerini açıkladı.

Gözlemciler sözkonusu kararın, Japonya Sağlık Bakanlığının, İbaraki kenti açıklarında cuma günü tutulan bir balıkta kabul edilebilir seviyenin üstünde radyoaktif iyot ile sınırın biraz üstünde sezyum maddesi bulunduğunu duyurmasının ardından alındığına dikkati çekiyor.

Tazminat ödenecek

Diğer taraftan santralde yaşananlar nedeniyle tazminat ödenmesi için ilk adım atıldı. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerji Şirketinin (TEPCO), nükleer kazadan etkilenenlere tazminatlarını ödemek için zararın belirlenmesini beklemeyeceği bildirildi.







Yomiuri Şimbun gazetesi bugün yayımladığı haberde, TEPCO'nun hükümetle yapılacak görüşmelerden sonra ilk tazminatların miktarını belirleyeceğiniyazdı.