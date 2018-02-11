T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suda hareketsiz duran caretta carettayı AKUT Bodrum ekibi kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde hareketsiz duran caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkarılıp, tedavi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştır

11 Şubat 2018 21:43

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, denizde hareketsiz duran caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkarılıp, tedavi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi\'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) götürüldü.
Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde koyda avlanan amatör balıkçılar, sahilden 300 metre açıkta, suda hareketsiz duran caretta caretta olduğunu fark edip, AKUT Bodrum ekibine haber verdi. AKUT Bodrum ekibi lideri Sadettin Uslu, beraberindeki 2 AKUT üyesiyle botla denize açılıp, 35 santimetre boyunda, 28 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkararak, karaya getirdi. Vücudunda ve kabuğunda darp ya da yara izine rastlanılmayan deniz kaplumbağası, araca konularak, tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi\'ndeki DEKAMER\'e götürüldü.
Ekip lideri Uslu, \"Aşırı soğuk, hastalık ve açlık gibi çeşitli nedenlerle halsiz olarak bulduğumuz caretta carettayı kurtarıp, ilgililere teslim ettik. Antibiyotik tedavisine başlandı. Kısa zamanda iyileştikten sonra yine doğal ortamına bırakılacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHAMUĞLA BodrumArama Kurtarma Derneği AKUT BodrumOrtacaDalyan Mahallesi Deniz Kaplumbağaları AraştırmaRehabilitasyon Merkezi DEKAMERBodrum Yalıkavak MahallesiAKUT BodrumBodrumSadettin UsluVücudunda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24