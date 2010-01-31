Suda domates ürettiler

T24- Boru üretimi yapan Dizayn Grup, özel bir teknikle suda ürettiği Miracle markalı domatesleri martta satışa çıkarıyor. Şirket, aynı yöntemle marul ve muz da üretecek.



Dünyanın en yüksek binası Burj Halife’ye 100 yıl dayanıklı boru üreten Dizayn Grup, şimdi de topraksız tarım tekniğiyle ürettiği Miracle (Mucize) markalı domateslerle tarım sektörüne giriyor.





Şirket, 5 yıldır uğraştığı proje için 3.4 milyon dolarlık araştırma-geliştirme harcaması yaptı. Domateslerin ilk hasadı Miracle markasıyla mart ayında satışa sunulacak. Üretim, 1 milyon euro’luk yatırımla Osmaniye’de kurulan 10 dönümlük serada el değmeden gerçekleştiriliyor.



Serada marul üretimi için de deneme çalışmaları yapılırken, önümüzdeki dönemde kavun ve muz üretimi yapılması planlanıyor. Şirketin hedefi bu işe bu yıl 20 milyon dolar, 2011’de de 100 milyon dolarlık yatırım yapmak.



Damla sulamadan cimri



Bu proje, grubun 6 yıl önce başlattığı ‘Beyin Göçünü Teşvik Ediyoruz’ programına başvuran 2 Türk akademisyenin projesinden çıktı. Topraksız tarım uygulaması alanında geliştirilen teknikle, 1 kilo domates üretimi için damla sulama yöntemiyle tüketilen 60 litre su miktarı 6 litreye düşürüldü.



İhracat başlıyor



Almanya, Rusya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’da bu domateslerin denendiğini ve yapılan testleri geçtiğini belirten Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, sipariş aldıklarını, bu yıl ihracata başlayacaklarını belirtti.



Franchise verecek



Mirmahmutoğulları “Bu yıl hem ürün hem de sistem ihraç etmeyi planlıyoruz. Ayrıca “franchising” vereceğiz. ‘anahtar teslim sera’lar kuracağız. Fide, gübre, ambalaj gibi tüm malzemeleri de sağlayacağız. Halin alacağı ücret üzerinden alım garantisi vereceğiz”dedi. Şirket, teknolojimizi ihraç etmek için sanal ortamda üretim denemesine ise Nijer’in sıcaklık ve nem değerlerini gözönüne alarak başladı.





Bu markayı organik değil, ‘iyinin iyisi tarım uygulamaları’ olarak tanımlayan İbrahim Mirmahmutoğulları, “Hormon yok. 2.4 kat daha az gübre kullanıyoruz. İlaç tüketimi binde 6. En gelişmiş teknolojilerde bir dönümden 35 ton domates alınırken, bu sistemle dönüm başına verim 80 tona ulaştı. Haftada 20 tonluk ürün alacağız” dedi.





Sistem nasıl çalışıyor?



“Hydrophonic” yani “su kültürü ile üretim” olarak tanımlanan sistemde bitkinin kökü tamamen suyun içinde yer alıyor. Bitki topraktan alması gereken tüm mineralleri, içinde bulunduğu sudaki karışımdan alıyor. Tohumun fideye, fidenin ürüne dönüştüğü süreç, bilgisayar tarafından takip ediliyor. Otomatik pilot yöntemiyle kontrol edilen sistem, bitkinin ihtiyacı olan besinleri insan eli değmeden algılayıcılar aracılığıyla sağlıyor.