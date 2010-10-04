-SUCUĞUN KİLOSU 50 LİRAYI GÖRDÜ BURSA (A.A) - 04.10.2010 - Dana etinden yapılan sucuğun kilogram fiyatı 50 liraya kadar çıktı. İthalat atağına rağmen kasaplar, kırmızı eti kilosu 17 liradan kestiriyor. Buna göre, kemikli dana etin kilosunu 17 liraya mal eden kasaplar, kırmızı eti, üzerine diğer giderleri ve belirli miktar karını ekleyerek oluşturduğu fiyattan tüketiciye sunuyor. Kırmızı etteki yüksek fiyat et ürünlerine de yansıdı. Sucuğun marketlerdeki kilogram fiyatı 50 liraya kadar ulaşırken, kampanyalı olarak satılanlar 27 liradan alıcı buldu. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, günümüz şartlarında böyle bir fiyatın mümkün olmadığını belirterek, ''Hayvanın hangi bölgesindeki eti kullanırsanız kullanın bu fiyat haksız kazanca giriyor. Mevcut şartları değerlendirip yüksek karları hedefleyenler var. Normalde bir sucuğun ortalama fiyatı 25 liradır'' dedi. Bu sabah kasapların haftalık et ihtiyacı için pazar yerlerine gittiğini belirten Yıldız, ''İthalat açıldığı için fiyatların bir miktar düşeceğini sandık. Ancak halen kesim kilogram fiyatı 17 lira. Hayvan kestiremeden döndük. Birçok kasap, bu haftayı da boş geçirecek'' diye konuştu.