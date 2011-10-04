-Suçsuz yere 25 yıl hapiste yattı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - ABD'de 25 yıldır hapiste olan Michael Morton'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. Texas Tribune gazetesinin haberine göre, karısını döverek öldürdüğü gerekçesiyle 1986'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Morton, 25 yıl sonra yapılan DNA testiyle suçsuzluğunu ispatlayabildi. Bir delilin üzerindeki kan lekesine yapılan testte, kanın, sabıkalı başka bir kişiye ait olduğu görüldü. Yıllardır suçsuz olduğunu söyleyen Morton'un işlemlerinin tamamlanmasının ardından özgürlüğüne kavuşacağı belirtildi.