-SUÇLULARI "MEKTUP" ELE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Ümraniye'de polislerin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi takip sonucu yakalandı. Zanlılarla birlikte bir miktar ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ümraniye Tavukçu Yokuşu üzerinde devriye görevi yapan Ümraniye Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, iki kişi bulunan 34 HF 0655 plakalı otomobili durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin ''dur'' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başlayan bu kişilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden kaçarken zaman zaman ters istikamette seyrederken otomobil, bir taksiye ve bir polis aracına çarptı. Takip edilen aracın, yaklaşık 6 kilometre süren kovalamaca sonrası Ataşehir'deki Akdeniz Caddesi'nde virajı alamayarak devrilmesi sonucu Uğur Çiçekdal ve Vural Geleş yakalandı. Polisin, kazayı yara almadan atlatan şüpheliler üzerinde ve otomobilde yaptığı incelemede, namlusuna mermi sürülmüş tabanca, bir miktar ziynet eşyası ile bir mahkuma hitaben yazılmış mektup bulundu. Ele geçirilen mektupta şüpheli Çiçekdal'ın, Silivri Cezaevinde'de yatmakta olan arkadaşına 'polis tarafından arandığını' yazdığını tespit eden ekipler, söz konusu kişinin sorgusunu derinleştirdi. Zanlılardan Uğur Çiçekdal'ın yapılan kimlik sorgulamasında bir cinayet suçu kapsamında arandığı ve Uğur Bora adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. Uğur Çiçekdal'ın hırsızlık suçundan da çok sayıda kaydığı olduğu öğrenilirken, diğer zanlı Vural Geleş'in ise uyuşturucu satmak suçundan kaydı bulunduğu belirtildi. Zanlılarda ele geçirilen silahın Üsküdar'da bir astsubayın evinden çalındığı ve bu silahla adam yaralama olayına karışıldığı ifade edildi.