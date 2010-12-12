-SUÇLULARA ÇEVRECİ CEZA ARTVİN (A.A) - 12.12.2010 - Artvin'de bu yıl, aralarında cinsel içerikli mesaj çeken ve eşini darp edenlerin de bulunduğu 9 kişiye, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında ağaç dikme cezası verildi. İçlerinde bir öğretmeninde bulunduğu söz konusu kişiler, aldıkları uygulamalı ağaç dikme eğitiminin ardından toplam 490 fidanı kent merkezi ile Hopa ve Arhavi ilçelerinde toprakla buluşturdu. Artvin'de, cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj çektiği, kahvehanede kumar oynattığı, eşine tokat attığı, ruhsatsız silah taşıdığı, kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 9 kişi, bu yıl farklı zamanlarda hakim karşısına çıktı. Çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırılan bu kişilerin cezaları, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında ''sosyal kişiliklerinin ve topluma duyarlılıklarının gelişmesi'' amacıyla ''fidan dikme ve fidanların bakımını bir yıl boyunca yapma'' cezasına dönüştürüldü. Mahkemelerin yıl boyunca verdiği bu kararlar, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde uygulandı. Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 9 kişi, Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen toplam 490 adet çam, köknar, ceviz, ıhlamur, sedir, kızılağaç ve elma fidanlarını, Orman İşletme Şefliği görevlilerince verilen uygulamalı ağaç dikme eğitiminin ardından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ekipleri ve orman muhafaza memurlarının denetiminde kent merkezi ile Hopa ve Arhavi ilçelerinde önceden belirlenen yerlere dikti. Ceza gereği fidanların bir yıl boyunca bakımlarını da yapmakla yükümlü tutulan suçlulardan bazıları, hapis yatmaktansa bu tür ''çevreci'' bir cezayı yerine getirmenin kendileri için çok daha iyi olduğunu, fidan dikerek hem doğaya katkı sağladıklarını hem de cezalarını çektiklerini dile getirdiler.