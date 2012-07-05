'Suçlu varsa ben dahil cezasını çekmeli'

Samsun'da 10 kurban verilen sel felaketi bölgesine giden bakanlar durum değerlendirmesi yaptı. En çok can kaybının verildiği TOKİ Konutları'ndan sorumlu tutulan Bakan Bayraktar, 'Suçluysam cezamı çekerim' dedi. Samsun'da 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelen bakanlar inceleme yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sel felaketine yol açan yağışın son 500 yılın en yoğun yağışı olduğunu söyledi.

En çok can kaybının yaşandığı konutları yapan TOKİ'nin eski Genel Müdürü olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Bayraktar, TOKİ Konutları'nın dereden yeterli uzaklığa yapıldığını ancak araştırma yapılacağını söyledi. Bayraktar, hatalı varsa kendisi de dahil cezasını çekeceğini dile getirdi.

TOKİ Konutları'nın emniyet mesafesinde yapıldığını dile getiren Bayraktar, kaybedilen bir vatandaşın dereden 200 metre içeride olduğunu belirtti.