-''SUÇLU BULUNURSA MÜBAREK ASILABİLİR'' KAHİRE (A.A) - 15.04.2011 - Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in suçlu bulunması halinde asılabileceği bildirildi. Mısır basınındaki haberlerde, Mübarek ve oğulları Cemal ile Alaa'nın yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösteriler sırasında uygulanan şiddetle ilgili soruşturmalar çerçevesinde sorgulandığı hatırlatılarak, Kahire Temyiz Mahkemesi Başkanı Zekeriya Şalaş'ın, ''göstericilerin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunması halinde Mübarek'in idam edilebileceğini'' söylediği belirtildi. Haberde, Mübarek'in önceden planlayarak rejim karşıtı göstericilere ateş açılması emrini verdiğinin kanıtlanması halinde bunun cezasının idam olduğu, önceden tasarlama durumunun olmaması halinde de cezanın ömür boyu hapis olduğu ifade edildi. Soruşturmanın en az 6 ay sürmesi bekleniyor.