Suçlama: Hükümete suikast!

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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a suikast iddiasıyla başlayan soruşturmanın hangi kapsamda yapıldığı merak konusuydu. NTV, söz konusu suçlamalara ulaştı. Buna göre, cuma günü yapılan aramalar ve ardından 8 askerin gözaltına alınma gerekçelerini:- Silahlı örgüt kurarak anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak,- Hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs,- Seçilmiş meşru hükümete silahlı isyan, suçlamaları oluşturdu.Hakim Kadir Kayan'ın Seferberlik Tetkik Bölge Başkanlığı'nda sürdürdüğü incelemelerde de, TCK'nın 312 ve 314'üncü maddelerinde düzenlenen bu suçlamaları destekleyecek bir delil olup olmadığına bakılıyor.Edinilen bilgilere göre, salı günü savcılığa sevk edilen biri er 7'si subay 8 asker, savcı Mustafa Bilgili tarafından da aynı suçlamalarla sorgulandı. Askerlere, Bülent Arınç'ın sokağında yakalanan bir binbaşı ve albayın evinde yapılan aramalarda bulunan bazı belgelere ilişkin sorular yöneltildi ancak askerler ‘bilgimiz yok’ diyerek susma haklarını kullandı.Askerler, üzerlerinden beylik silahlarının dışında silah çıkmaması, cebir ve şiddet iddiasını destekleyecek herhangi bir bulgu olmaması ve teknik takiplerde suçlamaları destekleyecek bir delile rastlanmaması nedeniyle serbest bırakıldı.Askerler hakkında, dava açılıp açılmayacağına soruşturmanın tamamlanmasının ardından karar verilecek.