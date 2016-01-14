"Suça ortak olmayacağız" diyen akademisyenler hakkında 'devleti aşağılamak' ve 'terör' soruşturması

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen ve Barış İçin Akademisyenler adı altına bir araya gelen binden fazla akademisyen hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, bildiride imzası bulunan akademisyenlerden kendi yargı alanında bulunan üniversitelerde görev yapan ve bu bildiriye imza atan akademisyenler hakkında, TCK'nın 301. maddesinde hükme bağlanan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçu ile TMK'nın 7. maddesinde belirtilen "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

“Bu suça ortak olmayacağız”

Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen binden fazla akademisyen Güneydoğu'da düzenlenen operasyonlar ve yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bir kampanya düzenlemiş ve “Bu suça ortak olmayacağız” demişti.

Cumhurbaşkanı: Sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bildiriye imza atan akademisyenlerle ağır eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Çoğu maaşını devletten alan sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız" dediği akademisyenler için "Ey aydın müsveddeleri, sizler karanlık ve cahilsiniz" ifadelerini kullandı. Aralarında Noam Chomsky'nin de olduğu bildiriye imza atan yabancı akademisyenlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Kendilerini Türkiye'ye davet ediyorum, ne oluyor kendilerine anlatmaya hazırız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Büyükelçiliği, Chomsky’yi davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi, bu akademisyen sıfatlı 5. kol elamanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün" diye konuştu.

Sedat Peker: Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!

1 Kasım seçimi öncesi Rize'de yaptığı mitingde "Oluk oluk kan akacak" sözleriyle gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker de Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen akademisyenlere tehditler savurarak, "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak" diyen Peker, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!" ifadelerini kullandı.

İmza atan akademisyenler hakkında soruşturma

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Güneydoğu'da süren çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili çağrıda bulunan 'Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi'nin bildirisine imza atan 6 öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Abant İzzettin Baysal Üniversitesi rektörü ise mevcut bildiriye imza attıkları gerekçesiyle 3 akademisyen hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Dün istifası istenen Abdullah Gül Üniversitesi'nde görevli profesör hakkında ise soruşturma başlatıldı.