"Suça ortak olmayacağız" dediler, 'sözde aydın' ilan edildiler; bundan sonra ne yapacaklar?

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” demelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sözde aydın ihaneti içinde bulunmak"la eleştirilen, suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!" sözleriyle tehdit edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Neşe Özgen, "Bu bizim aldığımız ilk saldırı değil, son da olmayacak. Hukuk gruplarımız harekete geçtiler. Ulusal ve uluslararası kapsamda gereken şeyleri, bütün açıklamalar için yapacaklar. Makrodan mikroya hukuk dışı davranan kim varsa onlar için yapacaklar. Hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen binden fazla akademisyen Güneydoğu'da düzenlenen operasyonlar ve yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bir kampanya düzenlemiş ve “Bu suça ortak olmayacağız” demişti.

Cumhurbaşkanı: Sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bildiriye imza atan akademisyenlerle ağır eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Çoğu maaşını devletten alan sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız" dediği akademisyenler için "Ey aydın müsveddeleri, sizler karanlık ve cahilsiniz" ifadelerini kullandı. Aralarında Noam Chomsky'nin de olduğu bildiriye imza atan yabancı akademisyenlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Kendilerini Türkiye'ye davet ediyorum, ne oluyor kendilerine anlatmaya hazırız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Büyükelçiliği, Chomsky’yi davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi, bu akademisyen sıfatlı 5. kol elamanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün" diye konuştu.

Sedat Peker: Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!

1 Kasım seçimi öncesi Rize'de yaptığı mitingde "Oluk oluk kan akacak" sözleriyle gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker de Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen akademisyenlere tehditler savurarak, "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak" diyen Peker, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!" ifadelerini kullandı.

İmza atan akademisyenler hakkında soruşturma

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Güneydoğu'da süren çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili çağrıda bulunan 'Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi'nin bildirisine imza atan 6 öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Abant İzzettin Baysal Üniversitesi rektörü ise mevcut bildiriye imza attıkları gerekçesiyle 3 akademisyen hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Dün istifası istenen Abdullah Gül Üniversitesi'nde görevli profesör hakkında ise soruşturma başlatıldı.

"Bütün bunlar olurken imza listesi çığ gibi büyümeye başladı"

Yaşananları BBC Türkçe'ye değerlendiren Barış İçin Akademisyenler grubundan Prof. Dr. Neşe Özgen, hukuki işlemlere hazırlandıklarını, bunun dışında yol haritalarına devam edeceklerini söyledi. Yaşanan gelişmelerle ilgili "Bu bizim aldığımız ilk saldırı değil, son da olmayacak" diyen Özgen, imza kampanyalarına desteğin arttığını ve yeni verileri kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"İşin güzel yanı, bütün bunlar olurken imza listesi çığ gibi büyümeye başladı. İmza kampanyamız devam ediyor. Yeni girişler siteye işleniyor. Hepsinin girişi de bitmeyecek, çünkü çok büyük bir hızla devam ediyor. En sevindirici olan, arkadaşlarımızın korkup geriye çekilmemesi.

Hukuk gruplarımız harekete geçtiler. Ulusal ve uluslararası kapsamda gereken şeyleri, bütün açıklamalar için yapacaklar. Makrodan mikroya hukuk dışı davranan kim varsa onlar için yapacaklar. Hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız

Bizim zaten bir yol haritamız vardı. Çeşitli meclis görüşmeleri yapacağız. Muhtelif uluslararası toplantılar yapacağız. Kendi uluslararası camialarımızla birlikte tabii ki hareket edeceğiz."