"Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 4 akademisyen daha görevden alındı

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 4 akademisyen daha görevlerinden alındı. Sivas, Hakkâri, Batman ve Ankara'da görev yapan akademisyenler 'FETÖ' soruşturması kapsamından uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, görevden uzaklaştırılan akademisyenlerden Prof. Dr. Ali Çeliksöz 7 ay önce ‘barış bildirisine’ imza attığı için hakkında ‘devleti katliam yapmakla suçlama’dan soruşturma açıldığını dile getirerek ‘kademe durdurma’ cezasının verildiğini belirtti.

Çeliksöz, “Onaylanması için YÖK’e gönderilmiş. 20 Temmuz’da da savunmamız istenmişti. Darbe girişimi olayı olunca ifade veremedik, ertelendi” dedi.

"3 ay uzaklaştırıldık"

15 Temmuz’dan sonra ‘OHAL’ olduğu için yeni rektör atandığını belirten Çeliksöz, “Bu rektör ile eskiden beraber çalıştık aramızda hiçbir sorun yoktu. 8 Ağustos’ta koltuğa oturur oturmaz benimle beraber 3 imzacı arkadaşa açığa alma yazısı gönderdi. FETÖ kapsamına bizi sokarak ‘kamu güvenliğini tedbiren koruma’ amaçlı 3 ay görevden uzaklaştırıldık” dedi.

Hakkâri Üniversitesi’nde ise Araştırma Görevlisi Yaşar Akdağ kendisiyle beraber ‘barış bildirisine’ imza atan 4 kişinin hakkında soruşturma açıldığını kaydederek, 2 akademisyenin imzasını geri çektiğini belirtti.

Akdağ, “Darbe girişiminden sonra üniversitede rektörlük seçimleri ertelendi. Ertelenmesinden bir gün sonra açığa alındığımızı öğrendik. 3 aylık bir uzaklaştırma verildi. Rektörümüz birkaç gün önce istifa etti. Cemaat operasyonlarıyla aynı zamanda bunun yapılması insanı düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

"İmzamı geri çekmiştim"

Soruşturmanın ortadan kaldırılmasını ve bir an önce görevinin iade edilmesini isteyen Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal İnal da, “Görevimden uzaklaştırıldım. ‘Barış için Akademisyenler’ bildirisine imza atmamdan dolayı olduğu söyleniyor. Ben imzamı geri çekmiştim.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra da görevden uzaklaştırıldım” dedi. Görevden uzaklaştırılan Batman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Düzgün Çakırca da yanlış ve haksız bir işlem olduğunu dile getirerek, gerekli yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.