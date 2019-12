Suça karışmamış PKK'lılar İskadinavya'ya

AK Parti MKYK Üyesi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Dış İşleri Komisyonu sözcüsü Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, PKK'nın önümüzdeki hafta ve aylarnda çözüleceğini, Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarda barınan PKK'lılardan suça karışmamış olanların rehabilite edileceğini, çeşitli suçlara karışmış olanların ise İskandinav ülkeleri gibi ülkelere gönderileceğini söyledi.



Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nce düzenlenen ‘Türk Dış Politikasının Güncel Konuları’ adlı konferansta konuşan Kınıklıoğlu, kendisinin de son dönemde aktif olarak yer aldığı bölgesel dış politikalar hakkında bilgi verdi. Bir öğrencinin Ermenistan’la imzalanan protokole ilişkin sorusunu yanıtlayan Kınıklıoğlu şunları söyledi:



“Türkiye- Ermenistan normalleşmesi kadar ulusal ve uluslararası basında sömürülen ve olduğundan farklı bir mecraya çekilen bir konu daha ben bilmiyorum. Bu protokolün hepsi ortada var. ‘tabdc.org’ sitesine girerseniz, Türkçe olarak metni okuyabilirsiniz. Bilinmesi gereken bir şey, bu protokolle ilgili her şey Azerbaycanlı dostlarımızla, kardeşlerimizle istişareli olarak yapıldı. Sayın Aliyev bütün aşamalarından birebir haberdardır. En üst düzeyde de gidip görüşülerek, ya da telefon teatisi ile her ayrıntılı husus uzun uzun konuşulmuştur. Benim burada söyleyeceğim şeyler var, söyleyemeyeceğim şeyler var. Şunda Müsterih olun. Azerbaycanlı kardeşlerimiz sürecin daha kamuoyunda duyulmasından önce her aşama ve ayrıntısından haberdardır. Türkiye’nin Azerbaycan’dan habersiz ve Azerbaycan’a rağmen herhangi bir konuda, özellikle Güney Kafkasya ve Karabağ konusunda adım atması söz konusu değildir. Bu yüzden de şu anda Ermenistan Cumhurbaşkanı'na Diaspora’dan ciddi tehdit vardır. Eğer Ermenistan Dışişleri bakanının o protokol imzalanırken yüzündeki ifadeyi orda izlemişseniz, sanırım ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.”



Kerkük konusu



Kerkük ve Musul’da Türklere karşı yapılan haksızlıklara Türkiye’nin duyarsız kaldığı yönündeki bir soru üzerine de Irak’ta çok farklı bir yapı olduğunu belirten Kınıklıoğlu şöyle konuştu:



“Oradaki Türkmen konusu bizim düşündüğümüz gibi basit bir konu değil. Irak’ta sadece etnik ya da dil üzerine değil, yapılanmada mezheplerin de önemli bir rolü var. Oradaki Türkmenler şu an siyasi olarak iktidarda bulunan Şiilere destek veriyorlar. Son seçimlerde Irak Türkmen Cephesi 93 bin oy aldı. Halbuki 1.5 milyon civarında Türkmen bulunuyor. Siyasi kimlik olarak Şiilere kendilerini daha yakın görüyorlar. Türkmenlerin çoğu Türkmen kimliğinden çok şii kimliği üzerinden siyaset yapmayı tercih ediyor.”



‘Göreceksiniz PKK, Kandil'den çıkarılacak'



Türkiye ile Irak arasındaki ilişkinin, özellikle Kuzey Irak’taki durum nedeniyle oldukça gergin olduğunu, ancak şu an hem Bağdat’la, hem de Erbil’le doğrudan ilişki ve hassasiyetlerimizi birinci elden aktarabileceğimiz mekanizma geliştirildiğini anlatan AK Parti milletvekili Suat Kınıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:



“Göreceksiniz önümüzdeki hafta ve aylarda PKK’nın Kandil’den ve oralardan çözüleceğini, oradan eli silah tutmamış olanların rehabilite edileceğini, suç işleyenlerin, şiddete karışmış olanların başka ülkelere işte İskandinavya falan gibi başka ülkelere yollanacağını ve bu sorunun ortadan kalkacağını göreceksiniz. Çünkü artık saha bitti, topu taca atmanın gereği kalmadı. Türkiye, Irak'la ilişkilerini geliştirerek PKK’yı oradan çıkaracak. Zaten şu andaki açılımın yan yansıması aslında Irakla ilişkilerin geliştirilmesidir.”