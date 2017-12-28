Suç şebekesine operasyon; 6 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Eyüpsultan\'da bir kişiyi kaçırıp ve rehin tuttuğu öne sürülen \'Şirinler\' üyesi 6 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesi\'nde M.E.\'nin kaçırılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 Aralık\'ta M.E.\'nin rehin tutulduğu Güngören\'deki bir iş merkezinde operasyon düzenledi. Olayla ilgili \'Şirinler\' üyesi olduğu öğrenilen H.K., F.Ö., C.E., Ü.B., M.A. ve Ö.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.



DAİRELERE İPOTEK KOYDURTTUĞU İÇİN KAÇIRILDI İDDİASI



M.E.\'nin, 775 bin lira alacağı olduğu A.H.\'nin dairelerine ipotek koydurduğu; A.H.\'nin de bunun üzerine H.K.\'ya yüklü miktarda para ödeyerek M.E.\'yi kaçırttığı iddia edildi.