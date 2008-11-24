Suç poliste değil, silahta!

Son dönemde polis tarafından vurulan ‘zanlı’ların sayısı endişe verici biçimde artarken, suçlanan polisler, savunmalarında, ‘silahın ateş aldığını’ öne sürüyor



Polisin, silahından çıkan kurşunlarla ölüm ve yaralanmalar ile dayak iddiaları son günlerde Türkiye gündeminin önemli maddelerinden biri haline geldi. Silahla ölüm ve yaralanmalarda suçlanan polislerin hepsinin gerekçesi ise tek bir ağızdan çıkmışcasına aynı: “Silah ateş aldı.” Dayak iddialarında ise, “görevli polise mukavemet gösterildiği” öne sürüldü.



Kaza sonucu ateş alıyor!



İşkence iddialarının son dönemde artması, dikkatleri polisin üzerine çekti. Karakolda ve sokakta polisin müdahele ettiği olaylarda yaşanan ölümler ve polislerin gerekçe olarak aynı savunmaları yapması, şüpheleri artırdı. Polise göre, karakolda dayak yok, ölümlü olaylar sokakta ve kaza sonucu meydana geliyor. İzmir ve Antalya’da 1’er, İstanbul’da ise 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda polis memurları, silahlarının kaza sonucu ateş aldığını öne sürerek savunma yaptı.

İşkence ve dayak iddiaları sonrasında ise emniyetin ve polislerin savunması benzerlik gösteriyor. Dayak iddialarında, ortak gerekçe şöyle oluyor: “Gözaltına alınma işlemi sırasında görevli personelimize mukavemet gösteren şahıs, çıkan arbede sonucu yaralanmıştır...”





‘Mıcırda kaydım, silahım patladı’



Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve tepkilere yol açan tartışmalı polis müdahelelerinden bazıları şunlar:

* Antalya’da “dur” ihtarına uymadığı gerçekçesi ile Çağdaş Gemik’i motorsikletin üzerindeyken vuran polis, “Ayağım mıcırda kaydı, düştüm ve silahım ateş aldı” ifadesini verdi.

* Geçen yıl kasım ayında İzmir’de polis silahından çıkan kurşularla hayatını kaybeden 20 yaşındaki Baran Tursun’un ölümünün ardından da benzer polis savunması dikkat çekti. 20 Ekim’de İzmir’de mahkeme karşısına çıkan polis memuru O.A., önce havaya ateş açtığını, aracın durmaması üzerine kendini yere attığını belirterek, “Bu sırada silah bir kez daha ateş aldı” dedi.

* Nijeryalı Festus Okey’in ölümüyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, “Festus Okey paniğe kapılarak polis memuru C.Y.’nin silahını almak üzere hamle yapmış, memurun silahını vermemek için mücadele etmesi neticesinde çıkan arbedede silah ateş almış” deniliyordu.

* İstanbul Bahçelievler’de 5 Ağustos’ta 22 yaşındaki Cem İnci’nin öldürülmesinin ardından aynı sitede, şu açıklama yer aldı:

“Bahçelievler’de Polis Memuru M.A. ile C.İ.’nin (Cem İnci) tartışması sonucu münakaşanın ilerlemesiyle meydana gelen boğuşma sırasında polis memurunun silahının patlaması neticesinde C.İ. yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.”

