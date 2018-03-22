Suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 33\'E YÜKSELDİ

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı\'nın adamlarına yönelik Antalya ve İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alyınanların sayısı 33\'e yükseldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan konuya ilişkin açıklamada, toplam 33 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince kentte faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldığı, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği değerlendirilen toplam 45 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa illerinde toplam 33 şüpheli yakalandığı kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Antalya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde adli işlemleri halen devam etmektedir. 12 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5\'i ruhsatsız, 1\'i ruhsatlı ve 1\'i kurusıkı 7 tabanca, bu tabancalara ait değişik çap ve markalarda çok sayıda fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Yürütülen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.\"