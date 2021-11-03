Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Bahçeli, Kürşat Yılmaz için “ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri” demişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt vermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir" demişti.