Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz, tahliye olmasının ardından MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyaret MHP'nin resmi Twitter hesabından "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz... Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir" notuyla paylaşıldı.
Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis ile cezalandırıldı. 2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti.
TIKLAYIN- Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz tahliye oldu
Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle 29 Ekim tarihinde gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.
Tahliye olmasının ardından Bahçeli'yi ziyaret etti
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir."
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Bahçeli, Kürşat Yılmaz için “ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri” demişti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt vermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir" demişti.
MHP MYK Üyesi Deniz Depboylu da Twitter'dan ziyaretin fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi:
"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir."