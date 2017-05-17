Suç örgütü lideri Sedat Şahin gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, bu sabah Beykoz’da Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda Sedat Şahin de 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'in gizlendiği çiftlik evinde küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 cinayet 2 yaralama olaylarına karışan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine düzenlediği operasyonda, Sedat Şahin, Beykoz'daki evinden kılpayı kaçmayı başarmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel bir takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve tüm değerlendirmeler ciddiyetle mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.

Operasyon bilgisi sadece 3 kişiye verildi

Sedat Şahin'in daha önceki operasyonlardan kılpayı kaçması nedeniyle, Sedat Şahin'e yönelik yapılan operasyon bilgisi sadece İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ve Organize Şube Müdürü Murat Mutlu'da toplandı.

Sedat Şahin'in operasyondan önce haber almasının önlenmesi için azami özen gösterildi. Operasyona katılacak ekipler önceden belirlenerek Beykoz tarafından bir kahvaltı organizasyonu var diyerek çağrıldı.

Sabah saat 09.00 sıralarında Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evine ani operasyon düzenlendi. Operasyon yapıldığı sırada dahi kime operasyonun düzenlendiğini ekipte sadece 3 kişinin bilgisi vardı. Sedat Şahin ve yanında bulunan 2 koruması kıskıvrak gözaltına alındı.

Operasyon ekipleri, Sedat Şahin "yakalandın" diyerek, haklarını okudu. İddiaya göre Sedat Şahin de "devlete boynum kıldan ince" dedi.

Cephanelik ortaya çıkarıldı

Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evinde aralıksız olarak arama tarama işlemleri devam ediyor. Yapılan ilk aramalarda, onlarca otomatik silah kaleşnikof, onlarca değişik marka ve çaplarda tabanca ve çok sayıda el bombaları ele geçirildi.