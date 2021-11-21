Suç örgütü lideri Güniz Akkuş gözaltına alındı

Kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan suç örgütü lideri eski polis Güniz Akkuş gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalara ‘silahla birden fazla kişi ile yağma’ suçundan aranmaları bulunan, liderliğini Güniz Akkuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik dün eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonlarda eski bir polis olan Güniz Akkuş ile birlikte Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.