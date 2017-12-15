Suç örgütü davasında tutuklu tek sanığa 250 bin lira kefaletle tahliye

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 27 sanığın yargılandığı, organize suç örgütü davasında tek tutuklu yargılanan sanık Veis İ. 250 bin TL kefaletle tahliye edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Kasım 2016 ve 3 Ocak 2017\'de yaptığı operasyonla \'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme\' suçundan Veis İ., Remzi Ç., Aziz Ç., Mehmet İ., Mahmut Ö., Cüneyt G., Hakan Y., Rıfat U., Nuh Teoman Ç., Ali Durmuş Ç., Adem Durmuş Ç., Mehmet K., Mehmet Ö., Musa A., Ahmet İlker Ç., Ramazan Y., Ahu Durmuş Ç., İzzet E., Ziya T., Hakan Y., Alaattin Ç., Fatimatül Zehra B., Nazire Nalan Ç., Nihat Ç., Osman Ö., Rıza K. ve Sümeyye Durmuş Ç. gözaltına alındı.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, Maliye Bakanlığı ile H.G., H.G.O., A.K., A.K., F.K., F.K., H.G., H.İ., İ.P., K.G., L.M., M.G., M.K., M.T.G., M.Y.Ç., M.Y., M.Z., M.T., M.Y., M.G., O.N.A., S.Ç., T.A. ve Y.G. şikayetçi olarak bulunuyor.

Davanın tek tutuklu sanığı Veis İ., SEGBİS ile duruşmaya katılırken bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. 100 sayfalık iddianameye göre sanıklar, \'birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit\', \'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme\', \'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama\', \'serbest meslek sahibinin banka aracı kılınarak dolandırıcılığı\', \'suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak örgüte yarar sağlamak için senedin yağması\' ve \'6136 sayılı kanuna muhalefet\' ile suçlanıyor.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanık Veis İ\'yi 250 bin lira kefalet ile tahliye etti. Duruşma ise 11 Mayıs 2018’e ertelendi.