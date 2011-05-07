-SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA 11 TAHLİYE İZMİR (A.A) - 07.05.2011 - Antalya, İzmir, Ankara ve Adana'daki bazı belediyelerin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geçen yıl Haziran ayında yapılan operasyon kapsamında, haklarında dava açılan 36'sı tutuklu 105 sanığın yargılamalarına devam edildi. Dosya kapsamı ve sanık sayısının fazla olması nedeniyle dün başlayan davanın ilk celsesi bugün tamamlandı. Duruşma sonunda, tutuklu sanıklardan 11'i, mevcut delil durumuna göre tahliye edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dünkü bölümünde ifadesi alınmayan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları savunma yaptı. Manavgat Belediye Başkanı sanık Şükrü Sözen, savunmasında, ihalelerde belediye başkanının bir görevinin olmadığını, hiçbir ihale aşamasında kimseyle telefon görüşmesi yapmadığını söyledi. Manavgat'ta ''Irmak Projesi'' kapsamında, Avrupa Birliği'nde 3 kez sunum yaptığını ve bu projelerin örnek proje olarak gösterildiğini anlatan Sözen, ihaleyi alan firmadan kendilerine hizmet kapsamında verilen minibüsün rüşvet olarak alınmadığına, hizmet süresi bitiminde araçların firmaya geri verileceğine dikkati çekti. Sözen, CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Can Deniz'den rüşvet anlamında bir emanet aldığı yönündeki iddialara ilişkin de emanetin kendisine ait ruhsatlı bir tabanca olduğunu, bunun rüşvet gibi kendisine verildiğinin iddia edildiğini öne sürdü. ''Kayıtlara bakarsanız benim hiçbir maddi sıkıntım yok. Bizler belli ideolojileri olan insanlarız'' diyen Sözen, kendi mal varlığının böyle işlere girmeye tenezzül etmeyecek kadar çok olduğunu dile getirdi. Sözen, ''Bu mal varlığım araştırılmış olsaydı rüşvete tenezzül etmeyeceğim anlaşılırdı. Dedem ve babam Manavgat Belediye Başkanlığı yapmıştır. Üçüncü kuşak olarak ben de bu göreve seçildim. Düzgün bir yaşantımız var. Rüşvet almam söz konusu olamaz'' diye konuştu. Ailesiyle bir camın arkasında konuşmanın çok zor bir durum olduğunu kaydeden Sözen, ''Özgürlüğüme kavuşmak, hayatıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum'' diyerek tahliyesini istedi. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe de, 14-15 aylık görev süresi içerisinde 3 tane ihale yapıldığını, önceki dönemlere göre daha dikkatli davrandıklarını ifade etti. Gökçe, ''Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Operasyon gününe kadar, firma sahibi Abdülaziz Yıldız'ı sokakta görsem tanımazdım. Tutukluluğum 11 ayı geçti. Tahliyemi talep ediyorum'' dedi. Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundular. Geç saatlere kadar süren duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti, sanıklardan 11'ni tahliye ederken aralarında Manavgat ve Korkuteli belediye başkanlarının da bulunduğu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.