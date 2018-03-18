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Dünya

Suç oranı düşük olan İzlanda'da polisler zamanını sosyal medyada geçiriyor

İzlanda polis merkezine ait Instagram hesabı birbirinden eğlenceli kareler içeriyor

18 Mart 2018 10:48

Dünyada en az suç işlenen ülkelerden biri olan İzlanda'da polisler boş zamanlarını sosyal medyada değerlendiriyor. Ülkenin başkenti Reykavik'te bulunan polis merkezinin resmi Instagram sayfasında yer alan fotoğraflar sosyal medyada gündeme geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İzlanda'da polislerin, suç oranı çok düşük olmasına rağmen yasal zorunluluk sebebiyle belli bir sayıda tutulması gerekiyor. 

İzlanda polis merkezine ait Instagram hesabı birbirinden eğlenceli kareler içeriyor... Kimi zaman evcilik oynuyorlar...
Kimi zaman da iş arkadaşlarının ayakkabısını parlatıyorlar...

İşte İzlanda polisinin sosyal medya hesabındaki fotoğraflar bazıları şöyle:

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