T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suç makinesi uyuşturucu alırken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yağma, çok sayıda suçtan aranan, silahla yaralama suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U

02 Ocak 2018 21:41

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde yağma, çok sayıda suçtan aranan, silahla yaralama suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (31), uyuşturucu satın alırken yakalandı.
Derince\'de polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, bir otomobile operasyon düzenledi. Araçtaki, üzerinde satışa hazır halde 2 fişek esrar bulunan E.Ö. ile C.A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve tabancayla yakalanan U.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satın almak için araca bindiği tespit edilen U.A. hakkında yağma, silahla yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma suçlarından 17 ayrı yakalama kararı, yağma ve kasten adam yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. U.A ve E.Ö emniyetteki ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.
Operasyon sırasında kaçan, Dilovası ilçesinde durdurulan araçta bulunan E.A. K.Ş ve M.B. de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANDERİNCE Kocaeli DHAKOCAELİ DerinceDerinceAraçtakiUyuşturucuKocaeli AdliyesiOperasyonDilovasıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24