Suç makinası yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve farklı suçlardan 14 aranması bulunan bir kişi, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik bilgileriyle yakaladı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı olan ve hakkında farklı suçlardan 14 aranması bulunan H.Y.\'yi Fatih\'te geçtiğimiz günlerde yakaladı. Şüpheli H.Y.’nin yapılan üst aramasında aramada 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış çok sayıda sim kart, 50 kişiye ait kimlik bilgileriyle 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.