-SUÇ İŞLEYEN YABANCILAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEYECEK HAMBURG (A.A) - 30.08.2010 - Alman Bild gazetesi, Hamburg Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine gönderdiği bir genelgeye dayanarak verdiği haberde, eyalette suç işleyen yabancıların gelecekte ülkelerine gönderilmeyeceğini yazdı. İçişleri Bakanlığından bir sözcü gazeteye yaptığı açıklamada, yabancı suçluların ülkelerine gönderilmesinin bir fayda sağlamadığını, bu yabancıların ülkelerine döndükten sonra Almanya'ya yeniden geldiğini söyledi. Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Mehmet Yıldız da, yaptığı açıklamada, yabancı suçluların ülkelerine gönderilmesinin iyi bir sonuç getirmediğini belirterek, "Sınırdışı etmek çözüm değil. Nasıl Alman suçluların burada topluma kazandırılması sözkonusu olabiliyor ise, yabancı suçlular da burada cezasını almalı ve topluma yeniden kazandırılmaya çalışılmalı" dedi. Yıldız ayrıca, suçlu yabancıların ülkelerine sınırdışı edilmesi uygulamasının 2001 yılında eyalet hükümetinin içişleri bakanı olan Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Olaf Scholz döneminde çıkarıldığına dikkat çekerek, SPD dahil birçok partinin bu konuda hala "sağ görüşlü" olduğunu savundu.