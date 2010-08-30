T24 LogoT24 Logo
Dünya

SUÇ İŞLEYEN YABANCILAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEYECEK HAMBURG (A.A)

30 Ağustos 2010 18:10

-SUÇ İŞLEYEN YABANCILAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEYECEK HAMBURG (A.A) - 30.08.2010 - Alman Bild gazetesi, Hamburg Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine gönderdiği bir genelgeye dayanarak verdiği haberde, eyalette suç işleyen yabancıların gelecekte ülkelerine gönderilmeyeceğini yazdı. İçişleri Bakanlığından bir sözcü gazeteye yaptığı açıklamada, yabancı suçluların ülkelerine gönderilmesinin bir fayda sağlamadığını, bu yabancıların ülkelerine döndükten sonra Almanya'ya yeniden geldiğini söyledi. Sol Parti Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Mehmet Yıldız da, yaptığı açıklamada, yabancı suçluların ülkelerine gönderilmesinin iyi bir sonuç getirmediğini belirterek, "Sınırdışı etmek çözüm değil. Nasıl Alman suçluların burada topluma kazandırılması sözkonusu olabiliyor ise, yabancı suçlular da burada cezasını almalı ve topluma yeniden kazandırılmaya çalışılmalı" dedi. Yıldız ayrıca, suçlu yabancıların ülkelerine sınırdışı edilmesi uygulamasının 2001 yılında eyalet hükümetinin içişleri bakanı olan Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Olaf Scholz döneminde çıkarıldığına dikkat çekerek, SPD dahil birçok partinin bu konuda hala "sağ görüşlü" olduğunu savundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24