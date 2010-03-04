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'Suç hanesinde Alevilere okul yaptırmak yazıyor'

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 3. Ordu Komutanı'yla ilgili mektup yazdı.

04 Mart 2010 02:00

T24 - CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazarak, ''3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili iddialar doğruysa gereğini yapmasını, değilse başkomutan sıfatıyla Berk'e sahip çıkmasını'' istedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi de olan Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Gül'e, bugün gönderdiği mektubu okudu.

Mektubunda, Özdemir, Orgeneral Berk hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin suç hanesinde, ''Alevi köylerine okul yaptırdığı hizmet götürdüğü'' ifadesinin yer aldığını belirtti.

TSK'nın, terörün yoğun olduğu bölgelerde, terörle mücadele kapsamında yoksul köylere okul yaptırdığına, yoksul öğrencilere yardımda bulunduğuna işaret eden Özmedir, mektubunda şu görüşleri kaleme aldı:

''İddianameye göre, Berk'in yaptığı faaliyetlerden, Alevi köylerinin ayrık tutulması gerektiği, aksinin suç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu iddianameden hareketle, Alevi köylerine hizmet götürmek suç mu? 3. Ordu Komutanlığı'nın, Alevi köylerine yardım yapmasını suç sayan Cumhuriyet Savcısı, görevi kötüye kullanmak suçunu işlemiştir.

Berk'in komutasında, Sarıkamış'ta bugün (4 Mart 2010) TSK 2010 Kış Tatbikatı gerçekleştirilmektedir. Savcı'nın iddianamesinde silahlı terör örgütü kurmak suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istediği bir insana orduyu nasıl komuta ettiriyorsunuz? Savcının iddiaları doğruysa gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanı sıfatıyla devleti harekete geçirin. İddianamedeki suçlamalar doğru değilse, başkomutan sıfatıyla komutanınıza sahip çıkmanızı diliyorum.''

Özdemir, bir soruyu yanıtlarken, ''TSK'da Alevi kökenli subaylar üzerinden bir karalama kampanyası yürütülüyor'' iddiasında bulundu.

CHP'li Özdemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve HSYK'ya suç duyurusunda bulunarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

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