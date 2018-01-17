Suç çetesine yönelik operasyonda 32 kişi hakkında gözaltı kararı 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 32 kişi hakkında, silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak , resmi belgede sahtecilik, bankaları aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar örgüt lideri Kamil Y.\'nin bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin aramalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara, İstanbul, Kocaeli, Malatya ve Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde yapıldığı öğrenildi.