Sübyancıya kimyasal hadım operasyonu

Polonya hükümeti, sübyancılar ve ensest ilişkiye giren kimselerin "kimyasal yoldan hadım edilmesi" için yasa tasarısı hazırladı.



Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, yakında meclise sunulacak yasa tasarısında, reşit olmayan birine veya aile yakınlarından birine tecavüz eden kişi, cezaevinde cezasını çektikten sonra ilaç tedavisine tabi tutulacak.



Mütecavizin hadım edilmesine yönelik mecburi tedavi şeklini; psikiyatrlar, seksologlar ve psikologları dinledikten sonra mahkeme belirleyecek.



Tecavüze verilen hapis cezaları da artırılıyor. Sanıklar, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.



Eylül başında tutuklanan ve kendi kızına 6 yıl boyunca tecavüz ettiği anlaşılan bir adam Polonya'da infial uyandırınca Başbakan Donald Tusk, bu konuya özellikle eğileceklerini açıklamıştı.

