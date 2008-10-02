Sübyancı uşak yargı önünde

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve annesi Ana Kraliçe'nin hizmetinde uzun yıllar uşak olarak çalışan 55 yaşındaki Paul Kidd, küçük yaştaki çocuklara taciz suçlamasıyla yargılanıyor.



Kidd, çocuklara tacizde bulunduğunu ve bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.



Bilgisayarında çocuk pornografisi içeren 18 bin fotoğraf bulunduğu açıklanan Paul Kidd'in, 1977-1979 yılları arasında Kraliçe Elizabeth için çalıştığı, 1979'dan 1984'e kadar ise Ana Kraliçe'nin baş uşağı olarak hizmet verdiği belirtiliyor.



Kidd'in, suçlarını 1974-1977, 1981-1983 ve 2005-2008 dönemlerde işlediği bildirildi. Kidd'in yargılamasının 4 hafta sürmesi bekleniyor.

