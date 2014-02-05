Şube Müdürü kendi hazırladığı sınavdan 99 aldı!

Eğitim Sen, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri Şube Müdürü Tarık Uğur'un kendisinin hazırladığı sözlü sınava girerek 99 aldığını açıkladı.

İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26.08.2013 ile 29.08.2013 tarihleri arasında müdürlük atamaları için sözlü sınavı yapıldı. Bu sınavın heyet komisyonunda asil üye olarak yer alan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri Şube Müdürü Tarık Uğur'un mevzuata aykırı bir şekilde bu sınava girerek 99 puan aldığı iddia edildi. Sınav sonuçları 30.08.2013 tarihinde açıklanırken atamalar ise 07.10.2013 tarihinde gerçekleşti.

28728 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7. maddesinin 9. bendine göre Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış dahi olsalar eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamıyor.

Eğitim Sen’den dava

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube sınavın heyet ve komisyon üyelerinin görevlerini kötüye kullandığını belirterek Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı suç işlediklerini belirtti.

Şube binasında gerçekleşen toplantıda açıklamayı yapan Şube Yöneticisi Aydın Güngörmez dava açtıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı usulsüz atamaları iptal etmeye ve görevlerini kötüye kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet etti.