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Şube müdürü depremde hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan, ambulansla Erzurum'a götürülen Patnos Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yard&#

24 Ekim 2011 03:00


T24 - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan, ambulansla Erzurum'a götürülen Patnos Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yardımcı hastaneye götürülürken öldü.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Patnos Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, dün meydana gelen depremde Erciş'te bulunan memurlar lokalinde olan ve enkaz altından sabaha karşı çıkarılan Patnos Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yardımcı'nın, Erzurum'a hastaneye götürülürken Pasinler ilçesi yakınlarında öldüğünü bildirdi.


Kaymakam Sinan Niyazi, Yardımcı'nın cenazesinin henüz Patnos'a getirilmediğini sözlerine ekledi. 




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