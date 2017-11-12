Subay olmak için sınavı geçti, mülakatta takıldı: Kuran okuyor musun?

Mersin'de yaşayan M.U.G adlı genç Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) muvazzaf subay adayı olarak alınmasına olanak veren sınavına başvurdu. Sınavı başarıyla geçen M.U.G'a muvazzaf subaylık için yapılan mülakatta 'Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü’, ‘Kuran okuyor musun’ gibi sorular yöneltildi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Muvazzaf subaylık için başvuran bir adaya sözlü mülakat sırasında 'FETÖ’yle ilgili soruların yanı sıra “Kuran okuyor musun?”, “Kevser suresinin önemi nedir?” gibi dini içerikli sorular soruldu. Mülakat heyeti adaya, “Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsun?”, “Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü?” gibi sorular da yöneltildi.

Milli Savunma Bakanlığı, lisans mezunu olup da KPSS’den en az 60 puan alan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvazzaf subay adayı olarak alınmasına olanak veren bir uygulama başlatmıştı. Mersin’de yaşayan M.U.G adlı bir genç de, ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara göre Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu. M.U.G ve çok sayıda aday, 24-25 Ekim tarihlerinde Ankara Mamak MEBS Eğitim Komutanlığı’nda yapılan sınavlara katıldı. M.U.G, sınavın ilk gününde Kişilik Değerlendirme Testi, Boy Kilo Endeksi Testi ve Fiziki Yeterlilik Spor Testi’ni tamamladı ve sözlü mülakata girmeye hak kazandı.

Hangi yurtta kaldın?

Kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin sözlü mülakata girdiğini kaydeden M.U.G, “Kiminin sözlü mülakatı 10 dakika, 15 dakika, kiminin ki 2-3 dakika sürdü. Mülakattan çıkanlara diğer adaylar neler sorulduğunu soruyorlardı. Herkese standart olarak 'FETÖ' ile ilgili sorular sorulduğunu öğrendik. Bence bu iyi bir şeydi. 'FETÖ’nün sızmaması için bence de böyle bir araştırma gerekiyor. Sıram gelip mülakat odasına girdim. Heyette biri askeri üniformalı, diğerleri sivil giyimli 5 kişi vardı. Mülakatta kusursuz Türkçe kullanımı, özgüven, genel kültüre hâkimiyetin önemli olacağını düşünüyordum. Bana da ilk olarak 'FETÖ' ile ilgili sorular soruldu. Üniversitede okurken hangi yurtta kaldığım soruldu. Bir soru üzerine babamın belediyede çalıştığını söyledim. Babamın siyasi bir kimliği olduğunu söyledim” dedi.

Mülakatta daha sonra “Kuran’ı Kerim okur musun” sorusunun yöneltildiğini anlatan M.U.G, “Hepsini okudum diyemem ama bazı sureleri bilirim diye yanıt verdim. Bunun üzerine en uzun ve en kısa sureleri sordular. Yanıt verdim. Birkaç dini soru daha sordular. Kevser suresinin önemini sordular. ‘FETÖ’yü birkaç kelimeyle tanımlar mısınız?’ dediler. Ben de dini istismar eden bir örgüt olduğunu söyledim. ‘FETÖ' münafık mıdır?’ dediler. O anda münafık kelimesinin tam karşılığını bilmediğim için bilmiyorum dedim. 'FETÖ' ile ilgili bazı şeyler söylediler, öyle midir dediler, öyledir dedim” ifadelerini kullandı.

‘Berkin’ sorusu

Mülakatın ilerleyen dakikalarında Çanakkale Zaferi, Nutuk, NATO, Osmanlı tarihi konularından sorular geldiğini belirten M.U.G, “Bu konularla ilgili tüm sorulara doğru ve tereddütsüz yanıtlar verdim. Ben bu soruları bildikçe sorular arttı. Adeta çapraz sorgu gibi birçok soru soruldu, soruların tamamını bildim. Birkaç dakika sonra mülakat heyetinde yer alan bir kişi, ‘Senin görüşünü merak ediyorum’ diyerek söze girdi. ‘Gezi olaylarını biliyorsun. Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü?’ dedi. Ben de ölümlerden dolayı üzüldüğümü, Berkin Elvan’ın neden öldüğü konusunda ise kesin bilgim olmadığını söyledim. Bu sorunun ardından dosyamı verdiler ve odadan çıktım. Diğer adaylarla birlikte sağlık raporu için sevk edildim. O sırada başvurusu reddedilen adayların dosyalarını bir astsubay getirip veriyordu. Benden sonra girenlerin dosyaları benden önce geldi. Ben yaklaşık 2.5 saat bekledim. En sonunda bir astsubay dosyamı getirip iade etti ve sınavın yapıldığı yerden ayrıldım” ifadelerini kullandı.