Şubat’ta trafiğe kaydolan araç sayısı yüzde 33 aza

Türkiye'de Şubat ayında 29 bin 332 adet araç trafiğe kaydoldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, 2009 yılının ikinci ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 29 bin 332 taşıt içinde otomobil yüzde 50,1 pay ve 14 bin 703 adet ile ilk sırada yer aldı.



Otomobili yüzde 21,9 pay ve 6 bin 415 adet ile kamyonet, yüzde 17,8 pay ve 5 bin 215 adet ile motosiklet, yüzde 3 pay ve 877 adet ile kamyon takip etti. Şubat ayında trafiğe kaydolan araçların yüzde 7,2 pay ve 2 bin 122 adedini ise minibüs, otobüs, traktör ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında, bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 52,8, minibüste yüzde 45,8, otobüste yüzde 39,1, kamyonette yüzde 61,6, kamyonda yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Söz konusu ay motosiklette yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,3, traktörde yüzde 28 azalış oldu.



Ocak-Şubat döneminde 88 bin 613 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 11 bin 490 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı 77 bin 123 oldu.



Türkiye’deki toplam araç sayısı 14 milyon



Söz konusu ay sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 13 milyon 842 bin 518 adet taşıtın yüzde 49,4'ünü otomobil, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 9,8'ini traktör, yüzde 5,4'ünü kamyon, yüzde 2,8'ini minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında trafikten ilk defa tescil belgesi alan 29 bin 332 adet taşıtın yoğunluk sırasına göre illere dağılımına bakıldığında, İstanbul yüzde 38,5 ile ilk sırayı alırken, Ankara yüzde 10,4, İzmir yüzde 5,6, Antalya yüzde 3,6, Bursa yüzde 3,2, Adana yüzde 3, Mersin yüzde 2,4, Hatay yüzde 1,9, Balıkesir yüzde 1,7, Gaziantep yüzde 1,6 ile onuncu sırayı aldı. Taşıtların yüzde 28,1'i ise diğer illere dağıldı.



2009 yılı Şubat ayında trafikten ilk defa tescil belgesi alan 14 bin 703 adet otomobilin yüzde 17'sini Hyundai, yüzde 8,8'ini Renault, yüzde 7,4'ünü Volkswagen, yüzde 6,1'ini Ford, yüzde 5,7'sini Honda, yüzde 5,4'ünü Toyota, yüzde 5'ini Opel, yüzde 3,9'unu Tofaş-Fiat, yüzde 3,7'sini Peugeot, yüzde 37'sini ise diğer markalar oluşturdu.



Yıllık dönem



2009 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 33,4 azaldı.



Bu azalış otomobilde yüzde 23,8, minibüste yüzde 45,1, otobüste yüzde 52, kamyonette yüzde 43,3, kamyonda yüzde 56,3, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64, traktörde yüzde 60,9 olarak gerçekleşti.



2009 Ocak-Şubat döneminde 88 bin 613 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmış, 11 bin 490 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı 77 bin 123 adet oldu.

