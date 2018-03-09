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Ekonomi

Şubat'ta en çok kazandıran euro, en çok kaybettiren BIST100

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Finansal yatırım araçları arasında, Şubat ayında en yüksek reel getiriyi "yüzde 0

09 Mart 2018 13:19

İstanbul, 9 Mart (DHA) – Finansal yatırım araçları arasında, Şubat ayında en yüksek reel getiriyi \"yüzde 0.85\" ile euro kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi \'BIST100) ise yüzde 3.07 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.85 ile euroda gerçekleşti. Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde yatırımcısına 1.06 kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.74, külçe altın yüzde 2.35, dolar yüzde 2.39 ve BİST 100 endeksi yüzde 3.07 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0.48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.16 kazandırırken; külçe altın yüzde 0.46, dolar yüzde 0.50 ve BİST 100 endeksi yüzde 1.19 kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.20 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.07 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.51 ile en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.63 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda en çok kazandıran BIST100

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri BIST100\'de gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST100; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.65 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.41 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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