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Ekonomi

Şubatta doğalgaz ithalatı yüzde 2.9 arttı

İthalat 5 milyar 403 milyon metreküpe ulaştı

29 Nisan 2018 15:45

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "2018 Şubat Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl şubatta 5 milyar 253 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yıl şubatta doğalgaz ithalatı yüzde 2,9 arttı ve 5 milyar 403 milyon metreküpe ulaştı.

Toplam ithalatın 3 milyar 744 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 659 milyon metreküpü ise Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Şubatta en fazla doğalgaz 2 milyar 522 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 685 milyon metreküple İran, 536 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Tüketim azaldı

Şubatta doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalarak 5 milyar 358 milyon metreküpe oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz, tüketimdeki düşüşe rağmen konutlarda gerçekleşti. Söz konusu ayda konutlardaki tüketim yüzde 7,3 azalışla 2 milyar 208 milyon metreküpe geriledi.

Tüketimde, konutları 1 milyar 523 milyon metreküple elektrik üretim sektörü ve 1 milyar 60 milyon metreküple sanayi sektörü izledi.

Stoklarda yüzde 202 artış

Depolardaki doğalgaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 202 artışla 2 milyar 777 milyon metreküp oldu. Bu miktar 2017 yılının şubat ayında 919 milyon metreküp olmuştu. Şubatta Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 30,4 azalışla 83,4 milyon metreküpe indi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

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